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'Süpermen' dehşeti! Önce arkadaşını sonra annesini öldürdü

DHA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 22:47 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 22:47

Ukrayna'da Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, arkadaşını boğarak öldürdü. İzlerini örtmeye çalışan katil zanlısı, öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü. Zanlının gözaltına alındığı belirtildi.


Olay, Ukraynanın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde meydana geldi. Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı. Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü. Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının izlerini örtmek için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
 

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