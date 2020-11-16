16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.306 1.12 EURO 9,0720 -0.16
USD 7,6540 -0.35 ALTIN 463,120 -0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Su' sanıp tuz ruhu içti! Hastaneye kaldırıldı

DHA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 9:57 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 9:57

Bursa’da, şişede bulunan tuz ruhunu yanlışlıkla 'su' diye içen Hayriye Kayıhan (66), iç organlarının zarar görmesi sonucu hastanede tedaviye alındı.


Bursa İnegöl’de meydana gelen olayda Hayriye Kayıhan, iddiaya göre, odada su şişesi içinde bulunan tuz ruhunu 'su' zannedip içti.
 
Bir yudum içen Kayıhan, panikle şişeyi ağzından çektiği sırada tuz ruhunu yüzüne de döktü. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.
 
Yaşlı kadın, sağlık görevlilerince evde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İç organlarının zarar gördüğü öğrenilen Kayıhan, yoğun bakım servisine alındı. Hayriye Kayıhan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER

Bursa tuz ruhu Hastane
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.