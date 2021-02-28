‘Su diyeti’ uyarısı! 'Kesinlikle önermiyoruz'

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, son günlerde popülerleşen ve sosyal medya üzerinde de hızla yayınlan su diyeti hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti önermiyoruz diyen Saray, “Beslenme uzmanlarının önerileriyle yazılan diyetleri yapmak en sağlıklı ve doğru olanı” uyarısında bulundu.

Su diyet i, son dönemlerde popülerliği giderek yükselen ve ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ’nun uygulamasıyla da daha çok araştırılan bir diyet haline geldi. Bu diyetin sağlıklı olup olmadığı yönünden tartışmalar devam ederken Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, önemli uyarılarda bulundu. Su diyetinin 1950’li ve 1960’lı yıllardan popüler olduğunu belirten Evnur Saray, “Burada sadece su ile bir günü geçirmek mümkün. Hızlı kilo verdirdiği için insanların daha çok yapmak istediği bir diyet. 2 ila 3 litre arasında su tüketiyorlar belki 4 litreye kadar bunu çıkarabiliyorlar. Hatta 7 günlük, 10 günlük şeklinde kişilerin kendi aralarında ayarladıkları süreler de var. Ama bu sürede sadece su tüketiliyor, hiçbir şekilde katı besin yok” dedi.

“DİYABETİ OLAN KİŞİLERE KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ”

Su diyetinin kısa sürede çok yüksek oranda kilo vermeyi sağladığını ancak zararlarının uzun vadede ortaya çıktığını anlatan Evnur Saray, “Bu diyet kas ve su kaybına neden olduğundan önermiyoruz. Verilen kiloların çoğu kas ve sudan gittiği için diyeti bıraktıktan sonra kişinin eski haline dönüşü çok kolay oluyor. Hatta kilolar fazlasıyla geri geliyor. Hatta bazı hastalıklarda özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti önermiyoruz. Çünkü ani kan şekeri düşüşleri ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu diyeti son zamanlarda bizlere çok fazla soran danışanlarımız da var” diye konuştu.

“TEK TİP BESLENMEYE KARŞIYIZ”

Danışanlarının bu diyeti sıklıkla sorduğunu ifade eden Evnur Saray, “Günlük 2-3 litre su tüketilmesi gerekiyor. Ama suyun yanında sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği mutlaka olmak zorunda. Sadece su içerek kilo vermemeliyiz. Sağlıklı beslenme kesinlikle bireye özgü olmalı. Bireyin yaşam tarzına, iş hayatına, koşuşturmasına göre değişkenlik göstermelidir. Tek tip beslenmeye karşıyız. Sadece su içerek karbonhidratı keserek, proteinle beslenerek yapılan diyetleri önermiyoruz. Çünkü bizim günlük almamız gereken vitamin ve minerallerimiz, protein ve karbonhidratlar da olması gerekiyor. Tek tip beslenmeye karşıyız” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYAYA DEĞİL BESLENME UZMANINA SORUN”

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, sosyal medyada çok popüler hale gelen diyet paylaşımları konusunda da uyararak, “Kişiler diyet listelerini birbirleriyle paylaşır oldu. Diyet üzerine paylaşımlar da çok fazla. Sadece beslenme uzmanlarının önerileriyle yazılan diyetleri yapmak en sağlıklı ve en doğru olanı” dedi.