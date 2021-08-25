'Strateji Belgesi ile artık net bir hedefimiz var'

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin duyurulmasının Türkiye için devrim niteliği taşıyan bir gelişme olduğunu söyleyerek “Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi ile ülke olarak artık net bir hedefimiz var” dedi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından Bilişim Vadisi'nde tanıtılan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2016 yılından itibaren dünya genelinde ülkelerin birbiri ardına yapay zeka stratejilerinin açıkladığını anımsatan Küçükşabanoğlu, bu strateji dokümanlarında ülkelerin bakış açıları, yapay zeka dünyasına nasıl yön vermek istedikleri ve küresel rekabette ulaşmak istedikleri noktanın açıkça ifade edildiğini vurguladı. Küçükşabanoğlu, Türkiye’nin yapay zeka alanında genç nüfus potansiyeli ve çıkardığı başarılı girişimlerle dikkat çekmesine karşın, kurumlar ve toplumlara yön verecek bir strateji belgesinin eksikliğinin çeşitli raporlarda yer bulduğunu dile getirdi.

“Ülkemizin mevcut potansiyelinin nasıl bir güce dönüşebileceğini açıkça tasvir ediyor”

2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin bu eksikliği kapatmanın ötesine geçtiğinin altını çizen Küçükşabanoğlu, “Ülkemizin mevcut potansiyelinin nasıl bir güce dönüşebileceğini açıkça tasvir ediyor. 2025 yılının sonuna kadar geçerli olan strateji planı ile önemli bir adım atan Türkiye, yapay zekayı kamunun ve toplumun kritik öğesi olarak merkeze konumlandırmıştır. Bu konumlandırmada salt teknolojik gelişimlere odaklanılmamış, yapay zeka dünyasında etik ve hukuki sorunlara dikkat çekilmiş, meslekler üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde vurgulanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin, 2025 yılından sonra süper ligde yer alacak gücü vardır”

Zafer Küçükşabanoğlu, hedeflerin olması halinde yürünecek yolu çizmenin ve seçmenin kolay olacağını ifade ederek, “2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi ile ülke olarak artık net bir hedefimiz var. Bizlere düşen, üniversitelerden özel şirketlere, kamu ve toplumun tüm katmanları ile bu stratejiye, hedeflere destek olmaktır. Çünkü ülkemiz başta yapay zeka olmak üzere teknolojide ne kadar güçlü olursa, dünyada da sesi o kadar gür çıkacaktır. Bu gür sesin önemli öncülü, 26 milyonu aşan Z kuşağımızdır.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi ile Z kuşağının potansiyelini önceleyerek iyi değerlendirmek gerektiğini söyleyen Küçükşabanoğlu, "Strateji Belgesi ile strateji geliştiren ülkelerden, ilerleme biçimini ortaya koyan ülkeler listesine geçen eden ülkemiz, tabiri caizse 2. ligden 1. lige yükselmiştir. Türkiye'nin, 2025 yılından sonra süper ligde yer alacak gücü vardır. AIPA olarak bu önemli belgeyi oluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’mize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz adına heyecanlı ve umutluyuz.” diye konuştu.