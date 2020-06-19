Steam yaz indirimi her yıl yaz aylarında yaptığı indirimlerle gündeme geliyor. Steam kullanıcılarının merakla beklediği yaz indirimleri yaklaştı. Steam yaz indirimlerine çok az bir süre kala oyunseverler Steam indiriminin başlayacağı tarihe odaklandı. Peki, Steam yaz indirimi ne zaman? 2020 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi oyunlar indirime girecek? Yaz indirimlerinde hangi oyunlar ücretsiz olacak? İşte oyun meraklılarının beklediği Steam yaz indirimi ile ilgili detaylar...
Türkiye'de yaklaşık 30 milyonu aşkın oyuncunun yakından takip ettiği Steam oyun platformu yaz indirimleri ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Dünyaca ünlü dijital oyun mağazası Steam, yılın belli dönemlerinde yaptığı indirimlerle sık sık gündeme geliyor. Oyunsevelerin yüzlerce oyuna ve oyun içeriklerine daha uygun fiyatlarla sahip olabileceği indirimler de oyunseverlerin markajında.
STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemiyle adından söz ettiren Steam'in kış indirimleri aralık-ocak aylarında gerçekleşmişti. Valve, şirket politikaları yüzünden hiçbir zaman indirim tarihlerini önceden paylaşmıyor. Ancak oyunlarla ilgili platormlarda Steam yaz indirimlerinin tarihinin sızdırıldığı konuşuluyor. Bilgilere göre Steam yaz indirimleri 25 Haziran 9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.