Yılmaz, spor yapmamanın cilt sağlığı için tehlike oluşturduğunu belirterek, "Her zaman günlük hayatımızın bir parçası olması gereken spor, metabolizmanın hızlandırılması ve vücudun hücresel yenilenme hızının artmasına büyük katkı sağlıyor" dedi.

Medikal estetik hekimi Eylül Yılmaz, spor yapmadan sürdürülen yaşam tarzının metabolizmayı olumsuz etkilemesinin yanı sıra cilt sağlığı için de tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu hareketsiz yaşamın birçok sağlık sorunuyla birlikte cilt sağlığı açısından da riskli olduğunu belirtti.

Salgına karşı spor yaparak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın mücadele ettiği bu süreçte sağlığımız için maske kullanarak, sosyal mesafe ve hijyene özen gösteriyoruz. Salgının vaka sayısıyla artış gösterdiği şu günlerde, hareketsiz kalmadan vücut direncimizi de güçlü tutmak durumundayız. Hareketsiz kalmak sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor yapmamak cilt sağlığı için tehlike oluşturuyor" diyen ve spor yapmanın, sağlıklı ve kaliteli yaşam için önemli olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal hayat kısıtlamalarının yaşandığı bu dönemde evlerimizde sağlıkla kalmak için atılacak ilk adım, spor yapmak ve beslenmemize dikkat etmek.Her zaman günlük hayatımızın bir parçası olması gereken spor, metabolizmanın hızlandırılması ve vücudun hücresel yenilenme hızının artmasına büyük katkı sağlıyor.Metabolizmanın yavaşlaması bizim için yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biri iken, hızlanması ise daha genç ve dinamik bir görüntüye kavuşmamızda hayati rol oynuyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve sırt ağrısı gibi bir çok sağlık sorunlarına yol açıyor."

Yılmaz, yaş ilerledikçe nabzın yavaşladığını ve metabolizma hızının düştüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bebeklerde nabız çok yüksektir, metabolizma hızı ile korelasyon içerisindedir. Yaşlandıkça, tam tersi bir durum oluşur. Spor yaparken nabız, bebeklerin nabzı gibi yükselir ve cildin kanlanması artar, daha çok oksijen dokularımıza ulaşır ve cildimiz canlanır. Nabzımız gibi cildimiz de aynı bebeklerinki gibi canlı ve parlak olur. Buna en güzel örnek olarak, basketbolcuların genç görünümlerini verebiliriz. Spor yapmak, aynı zamanda vücudumuzdaki endorfin hormonunun artmasını sağlar ve bu da gün içerisinde ruh halimizin daha iyi olmasını ve daha enerjik hissetmemizi sağlar."

Sporun mutluluk hormonu salgılanmasına neden olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Mutluluk hormonunun vücutta salınması stresi önler. Stresin, cildin en büyük düşmanlarından olduğu unutulmamalıdır. Özellikle terleme yoluyla vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan spor, hayatımızın parçası olmalıdır. Vücudumuzdaki toksinler güneşin etkisiyle birleştiğinde yıllar içinde cildin kararmasına neden olabilir. Spor sonrası da cilt temizliğine önem vererek toksinlerden tamamen kurtulmak gerekir." şeklinde görüş belirtti.