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"Sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 22:24 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 22:24

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Muhammed Yusuf el-Kudra, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu.


Filistinli 35 yaşındaki Kudra'nın Mücahid adı verilen oğlu Gazze'deki  Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksinde dünyaya geldi.
 
Kudra'nın kayınvalidesi Nadya el-Kudra AA muhabirine, İsrail'in dört  yıldır Muhammed Yusuf'u ziyaret etmelerini engellediğini belirterek, "Büyük bir  sevinç içerisindeyiz ancak babasının burada olmaması nedeniyle neşemiz eksik."  dedi.
 
Tutuklu babanın kız kardeşi Menal ise birkaç başarısız girişimin  ardından başarılı bir operasyonla hapishanedeki kardeşinin bebek sahibi olduğunu  aktardı.
 
Bebeğin doğumuyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen kız kardeş,  "Kardeşimin 4 buçuk yıl daha hapishanede kalacak olması yüzünden sevincimiz yarım  kaldı." ifadelerini kullandı.
 
İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyon  sırasında gözaltına aldığı Muhammed Yusuf Kudra, çıkarıldığı mahkeme tarafından  11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
Filistinli esir ve tutuklularla ilgili kuruluşların verilerine göre,  "sperm kaçırarak" tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuk sayısı 96'ya yükseldi.
 

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İsrail hapishane sperm kaçırma
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