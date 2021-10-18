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Sosyal mesafe tepkisi! 'Otobüsün içi tıklım tıklım'

DHA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 16:58

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da özel halk otobüsünde sosyal mesafenin korunmadığını öne süren yolcular, tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntü alan yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.


Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine yolan çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığını iddia eden yolcular, şoförün fazla yolcu aldığını öne sürerek tepki gösterdi.
 
Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.
 

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