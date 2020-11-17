‘’Somut tedbir’’ tavsiyesi geldi! Restoran ve kafeler kapanıyor mu?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan sonra bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması belirli saatler dışında yasaklanırken, İBB de büyükşehir belediyesine ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ'nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verdi. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı ardından yapılan ‘’somut karar tavsiyesi’’ birçok soru işaretine neden oldu. Bu soru işaretlerinden biri de restoranlar, eğlence mekanları ve kahvehaneler kapatılacak mı, sorusu oldu. İşte merak edilen son durum gelişmeleri…

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok Avrupa ülkesinde kısıtlamaların yeniden gerçekleştirildiğini hatırlatarak, vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekti ve somut tedbirler tavsiyesinde bulundu. Bakan Koca’nın somut tedbir tavsiyesinde bulunması, yeniden mekanların kapatılacak olmasını akıllara getirdi ve Restoranlar, eğlence mekanları ve kahvehaneler kapatılacak mı? sorusuna yanıt aranmaya başladı.

RESTORAN, EĞLENCE MEKANLARI VE KAHVEHANELER KAPATILACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısından çıkan ‘somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu. Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" diyerek "Çeşitli kısıtlamaların olması kaçınılmaz gözüküyor" ifadelerini kullandı.