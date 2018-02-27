'Şok yaratmak için istifa ettim!'

İstifa kararıyla kriz yaratan Lübnan Başbakanı Saad Hariri görevine devam ediyor. Bir okul ziyaretinde konuşan Hariri 'olumlu bir şok yaratmak için' istifa ettiğini söyledi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, televizyon programının parçası olarak bir okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında ‘olumlu bir şok yaratmak için’ ayında istifa ettiğini açıkladı.

Başbakanı Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan ’ın başkenti Riyad’da istifasını açıklamıştı. İstifasını açıkladıktan sonra Fransa üzerinden ülkesine dönen Hariri, 22 Kasım’da istifasını askıya almıştı.