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'Şok yaratmak için istifa ettim!'

27 Şubat 2018 Salı - 16:15 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 16:15

İstifa kararıyla kriz yaratan Lübnan Başbakanı Saad Hariri görevine devam ediyor. Bir okul ziyaretinde konuşan Hariri 'olumlu bir şok yaratmak için' istifa ettiğini söyledi


Lübnan Başbakanı Saad Hariri, televizyon programının parçası olarak bir okulu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Hariri, Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında ‘olumlu bir şok yaratmak için’ ayında istifa ettiğini açıkladı.
 
Başbakanı Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifasını açıklamıştı. İstifasını açıkladıktan sonra Fransa üzerinden ülkesine dönen Hariri, 22 Kasım’da istifasını askıya almıştı.
 
Hariri, aynı zamanda Arap zirvesine katılmak için Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

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