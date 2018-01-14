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"Soğuk savaştan beri görmediğimiz bir tehditle karşı karşıyayız"

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 7:05 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 7:05

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve "Bugün, soğuk savaş döneminden beri görmediğimiz bir nükleer tehditle bile karşı karşıyayız" uyarısında bulundu.


Kolombiya’daki barış sürecini desteklemek amacıyla bu ülkeyi ziyaret  eden Guterres ile Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, başkent Bogota’daki Devlet  Başkanlığı Casa de Narino’da gerçekleşen görüşmeleri sonrası basın toplantısı  düzenledi.
 
Guterres, barışı elde etmenin dünyadaki en önemli görev olduğunu  vurgulayarak, “Bugün, soğuk savaş döneminden beri görmediğimiz bir nükleer  tehditle bile karşı karşıyayız. Ortadoğu’dan Afrikaya kadar baktığımızda her  seferinde çözülmeyen eski çatışmaların yanında yeni çatışmaların da ortaya  çıktığını görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu ülkedeki barış süreçlerine atıfta bulunan Genel Sekreter Guterres,  “Bu yüzden Kolombiya’da olanlar dünya için sembolik ve önemli bir anlam taşıyor.”  dedi.
Guterres, Kolombiya’daki BM Misyonunun bu ülkenin hükümeti ve halkı  ile dayanışma gösterdiğini bildirdi.
 
Kendisinin de Kolombiya’da bulunma amacının bu desteği vurgulamak  olduğuna dikkati çeken Guterres, “Kolombiya’daki barışın inşasına destek vermenin  bütün dünyadaki insanların bir görevi olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.
 
 
 
Kolombiya’daki Venezeulalılar
 
Konuşmasında, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik belirsizlikten ötürü  Kolombiya’ya göç eden Venezuelalıların bu ülke için oluşturduğu zorluklara da  değinen Guterres, BM’nin bu konuda da Kolombiya’yı desteklediğini ifade etti.
 
Guterres, BM’nin bu insani durum karşısında Kolombiya’ya verdiği  desteğe, uluslararası toplumu harekete geçirme seçeneğinin de dahil olduğunu  anlattı.
 
Kolombiya Devlet Başkanı Santos ise konuşmasında Guterres’in ziyareti  ve BM’nin ülkesine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.
 
Karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını belirten ve en önemli  sorunlarından birinin silahlı çatışmadan uzun süre etkilenen kırsal bölgelerde  devam eden güvenlik sorunu olduğuna dikkati çeken Santos, bu konunun hükümet için  öncelik teşkil ettiğini söyledi.
 
Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) ateşkesin ardından yeniden başladığı  saldırılar sonucu kesilen barış görüşmelerine de değinen Santos, hükümetin bu  konudaki iradesi ve uluslararası toplumun barış çağrılarına rağmen “terörist  faaliyetlere yeniden başlamayı seçen” ELN’yi kınadıklarını belirtti.
 
antos ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda da hükümetinin yeni  stratejileri ve hedefleri olduğunu vurguladı.
 
Santos ve Guterres'in buluşmasına hükümetin ELN ile görüşmelerindeki  Başmüzakereci Gustavo Bell de katıldı.
 
Devlet Başkan Yardımcısı Oscar Naranjo, Savunma Bakanı Luis Carlos  Villegas ile kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantıda Guterres'e, BM  temsilcilerinin yanı sıra Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault eşlik etti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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