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"Sizin yerinize de yanakları ısırdım"

"Sizin yerinize de yanakları ısırdım" 2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızları Aylin Mavi, bir yaşına bastı.
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