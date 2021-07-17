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‘Şirinler’den Sedat Peker çıktı! Örgüt üyelerine hediye etmiş
Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 18’i tutuklandı. İsmi açıklanmayan bir örgüt yöneticisinin evinde yapılan aramada üzerinde ‘Sedat Peker’ yazılı 2 tespih ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte ‘Şirinler' çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti.