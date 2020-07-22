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'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:20 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 19:20

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada “Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını ve şahsın tutukladığını açıkladı


Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde “Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç’nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır.
 
OLAY
 
Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki T.Ç., yaklaşık iki yıldır 46 yaşındaki N.Ş. tarafından sosyal medyadan kendisinin taciz edildiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından, "Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış." paylaşımı sonrası çok sayıda destek mesajı aldı. Olayın duyulmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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