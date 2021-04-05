'Sinovac mı BioNTech mi?'

Prof. Dr. Necmettin Ünal, Kanal D ’de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı. Çin menşeli Sinovac ve Almanya -ABD ortaklığında geliştirilen Biontech ile ilgili konuştu. Ülkemizde toplamda yaklaşık 15 milyon kişilik aşı olduğunu söyleyen profesör Ünal, acil olarak 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini vurguladı. Ardından da “ilk önünüze gelen aşıyı olun” dedi.

Ayrıca iki aşının da önemli bir yan etkisi olmadığının altını çizdi. Aşılar arasındaki fark için ise, Biontech’in ilk dozunun, Çin aşısına oranla daha etkili olduğunu belirtti. Çin aşısı için ikinci dozun mutlaka olunması gerektiği, ikinci dozdan 28 gün sonra etkisinin görüldüğü ve etkinliğin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Necmettin Ünal kendisinin Biontech, eşinin ve kızının ise Çin aşısı olduğunu söyledi.