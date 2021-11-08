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'Sinirlenince söylerim'

08 Kasım 2021 Pazartesi - 12:33 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 12:33

Berfu Yenenler, konuk olduğu ‘Dayı Şov’da sosyal medyayla ilgili, “Herkes ponçiklik peşinde. Ben sinirleniyorum. Sinirlenince de söylerim” dedi.


Eski Türkiye güzellerinden Berfu Yenenler, ‘Dayı Şov’a konuk oldu. İki çocuk annesi, “Dünyada neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusunu, “Çocukların uyumasını isterdim. 12 saat aralıksız uyusunlar, uyansınlar, dinç olsunlar. Minikler anasının babasının tadını kaçırmasın” şeklinde cevapladı.
 
Yenenler, linçlerle nasıl başa çıktığının sorulması üzerine de şöyle konuştu:
 
“Göz önünde olan herkes linç yiyor. Ben bir tık daha fazla linç yiyorum. Herkes ponçiklik peşinde. Ben sinirleniyorum gayet, sinirlenince de söylerim. Ne olmuş yani?”
 

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