"Şimdi sen seç, sana ne yapayım?"

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi ‘Yargı’dan çarpıcı bir tanıtım daha seyirciyle buluştu. Ceylin’in Engin’le yüzleştiği anlar gerilimi ve seyir zevki yüksek dakikaların sinyallerini verirken Ceylin’in etkileyici sözlerinin karşısında Engin’in ne tepki vereceği ise büyük bir merakla bekleniyor.
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!