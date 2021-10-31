"Şimdi sen seç, sana ne yapayım?"

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle takip edilen dizisi ‘Yargı’dan çarpıcı bir tanıtım daha seyirciyle buluştu. Ceylin’in Engin’le yüzleştiği anlar gerilimi ve seyir zevki yüksek dakikaların sinyallerini verirken Ceylin’in etkileyici sözlerinin karşısında Engin’in ne tepki vereceği ise büyük bir merakla bekleniyor.