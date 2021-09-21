‘Silikatlı maden suları Alzheimer rahatsızlığını geciktiriyor’

TÜM dünyada ve Türkiye’de Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda silikat minerali içeren zengin maden sularının vücutta alüminyum birikmesini azalttığı ve Alzheimer rahatsızlığını geciktirdiği bildirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, maden suyunun silikat miktarıyla zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Alzheimer hastalığı ileri yaşta beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması sonucu, başta bellek olmak üzere tüm entelektüel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteren bir hastalıktır. İngiltere Keele Üniversitesi’nde akademisyenleri tarafından Alzheimer Dergisinde yayınlanan makalede Alzheimer hastalığına karşı maden suyunun önemli bir faydası ortaya konuldu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, silikat minerali içeren zengin maden sularının vücutta alüminyum birikmesini azalttığı ve Alzheimer rahatsızlığını geciktirdiği belirtildi.

‘FARKINDALIK OLUŞTURULMASI GEREKİYOR’

Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Alzheimer hastalığının bir kişinin başına gelebilecek bireysel bir rahatsızlık gibi düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade eden Ercan, “Son dönemlerde tüketiciler etiket okuma alışkanlıklarını kazandığını ve seçimlerinde maden suyunun nasıl mineraller ihtiva ettiğini de kontrol ederek karar verdiğini söyledi. Türkiye’de 30’u aşkın maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Her maden suyunun içerdiği mineral dengesi birbirinden farklıdır. Maden suyu içerdiği silikat miktarıyla zengin bir içeriğe sahiptir” dedi.