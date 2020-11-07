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'Sihirli Annem' oyuncuları isyan etti! 'Vefa ve etik kavramları yok olmuş'
Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Sihirli Annem'in oyuncuları, dijital platformda yayınlanmak üzere yeniden çekilecek dizinin oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etti. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner; sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.
Sihirli Annem' dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platform olan Exxen'de yayınlanmak üzere yeniden çekilecek. Ancak eski dizide rol alan oyuncular bu kez kadroda yer almayacak.