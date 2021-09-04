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'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya güzel haberi böyle duyurdu!
Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kepi ve cübbesini almaya giden oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaştı.
2003-2012 yılları arasında yayımlanan çocuk ve fantastik türdeki televizyon dizisi 'Sihirli Annem'de rol alan Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı.