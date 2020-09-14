'Sigara corona virüs riskini 14 kat artırıyor'

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara kullanımının corona virüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çekerek, sigaradan uzak durmanın virüsten korunmak için çok önemli olduğunu söyledi.

Sigara kullanımının insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını vurgulayan Akdur, sigara ve dumanının; kanser, kalp damar hastalıkları ve corona virüsten korunmaya çok büyük zararlar verdiğini bildirdi.

Corona virüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğuna belirten Akdur, şu uyarılarda bulundu: