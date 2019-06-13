'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne 20 ülkenin sporcularından destek

Huzur şehri Tunceli

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur şehri Tunceli'de ilkleri yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

İlk kez Dünya Rafting Şampiyonası'nın Türkiye'de yapıldığını ve Tunceli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz da Tunceli'de çok güzel bir spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu temizlik çabalarımız sadece rafting için değil aynı zamanda doğa için olmalıdır. Bu kadar güzel bir proje önerildiği zaman biz çok mutlu oluyoruz. Bir ülke böyle bir proje başlattığı zaman Dünya Rafting Federasyonu ve Türkiye Rafting Federasyonu olarak bunu tamamen destekleriz." diye konuştu.