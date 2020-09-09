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"Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler" uyarısı

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 16:39

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan kayıpların çoğunluğunun, enfeksiyonu şiddetli geçirenlerde gözlenen sepsisten kaynaklandığını belirterek, "Şok tedbirlerin alınması lazım. Nedir bu dersek, 2-3 hafta sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Böyle tedbirlerle yukarı seyri aşağı döndürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.


Cinel, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü öncesinde, bir otelde  gerçekleştirilen "Sağlık Sohbetleri" toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Sepsisin vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği en ağır yanıt olduğunu  ve tedavi edilmediğinde ölümcül seyrettiğini aktaran Cinel, "Dünyada her yıl  47-50 milyon civarında sepsis vakası görülmekte ve bu vakaların yaklaşık 11  milyondan fazlası hayatını kaybetmektedir. " diye konuştu.
 
Sepsis oluşumunda rolü olan mikroorganizmalara değinen Cinel, bakteri,  mantar, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların enfeksiyona ve sonrasında da  sepsise neden olabileceğini söyledi.
 
Cinel, konuşma bozukluğu veya zihin bulanıklığı, aşırı titreme veya  kas ağrısı ve ateş, tüm gün idrar yapmama durumu, şiddetli nefes darlığı, benekli  veya renksiz cildin sepsisin belirtileri arasında olduğunu söyledi. Prof. Dr.  Cinel bu belirtileri olan kişilerin hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına  başvurmalarının çok kritik olduğunu belirtti.
 
Sepsisi önlemenin en iyi yolunun öncelikle enfeksiyonu önlemek  olduğunu anlatan Prof. Dr. İsmail Cinel, alınacak önlemleri çocukluk ve  yetişkinlik aşı programlarına uyum, aşılama, temiz su kullanımı, başta el hijyeni  olmak üzere genel hijyen kurallarına uyulması, hastane kaynaklı enfeksiyonların  önlenmesi, güvenli doğum ve farkındalık olarak sıraladı.
 
Prof. Dr. Cinel, alınan önlemlere rağmen sepsis gelişen durumlarda ise  enfeksiyon odağının hızla kontrol altına alınması ve yoğun bakımlarda uygun organ  destek tedavilerinin verilmesinin hayat kurtardığını söyledi.
 
"Sepsis, Kovid-19 hastalığının sonuçlarından biri olarak da  karşımıza çıkabilir"
Kovid-19 virüsünün de enfeksiyona yol açtığını anlatan Cinel,  "Kovid-19 nedeniyle yaşanan kayıpların çoğunluğu, enfeksiyonu şiddetli  geçirenlerde gözlenen sepsisten kaynaklanmaktadır. Kovid 19'un olası  sonuçlarından biri de sepsis olabilir. Kovid-19 hastaları, hastalığı şiddetli  geçiriyorsa septik şok yaşayabilirler." uyarısında bulundu.
 
Prof. Dr. Cinel, sözlerine şöyle devam etti:
"Bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi mikrorganizmalar, mevsimsel  grip virüsleri, kuş ve domuz gribi virüsleri gibi yüksek bulaşıcı patojenlerle  enfeksiyonlardan kaynaklanabilen sepsisin aynı zamanda içinde bulunduğumuz  günlerde yaşadığımız Kovid-19 hastalığının da sonuçlarından biri olarak da  karşımıza çıkabilir. Kovid-19 hastalarından hastalığı şiddetli geçirenlerin  yaklaşık yüzde 2-5'inde, ortalama 8-10 gün içinde organ fonksiyon bozukluğu  belirtileri ortaya çıkmaktadır."
 
Türkiye'deki Kovid-19 seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan  Cinel, şunları kaydetti:
"Mart-nisan ve mayıs aylarında Çin'in Vuhan'ı varsa Türkiye'nin de  İstanbul'u vardı. Çok ağır bir durum, 19 Nisan'da, 1920 hasta oldu yoğun  bakımlarda. Bu hastaların yüzde 90'ı İstanbul'daydı. Uyarılar yapıldı ve  kısıtlamalar geldi. Kısıtlamalar sonrası pandemide zirveden aşağı gelindi. Şu  anda yeni hasta sayısı her gün daha fazla geliyor iyileşen hasta sayısına oranla.  Bu iyi bir şey değil. Bunun tam tersine olması bizi rahatlatabilir ki şu anda  rahat değiliz.
 
Ne oldu dersek? Farkındalığı başaramadık, algı 'yendik, bitiyor' gibi  oldu. Sonra kısıtlılıklar gevşedi. Mecbur gevşeyecek. Kritik nokta, gevşeme  olduğunda yeni normale uyum olmalı. Sorun, yeni normalin anlaşılamamasıdır.  İnanılmaz, toplu merasimler, düğünler oldu, yaz tatili de gelince Anadolu'ya  insanlar gidince rakamlar arttı. Vatandaşların korkmalarını istiyorum. Çünkü,  maske taksa dahi sosyal mesafeye dikkat etmediği için, sosyal yaşamını eskisi  gibi sürdürmeye devam ettiği için kapıyoruz bu hastalığı. Şu an korku dönemini  yaşaması gerekiyor vatandaşların."
 
"Şok tedbirler alınmalı"
Yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirmesinde  bulanan Cinel, "Şok tedbirlerin alınması lazım. Nedir bu dersek, 2-3 hafta sokağa  çıkma yasağı getirilmeli. Böyle tedbirlerle yukarı seyri aşağı döndürmemiz lazım.  Toplumdaki yeni normal olan fiziksel ve sosyal izolasyondur." ifadelerini  kullandı.
 
Cinel, "Şimdi mutlaka ve mutlaka sosyal yaşama ilişkin kısıtlılıklar  gelmesi dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
 

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Kovid-19 yoğun bakım corona virüs
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