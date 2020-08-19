Pandemi sürecinde çıkarmış olduğu albümünden bahseden şarkıcı, önlemlere dikkat ederek çalıştıklarını belirtti. Sevenlerinden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Sibel Can, en büyük desteği oğlu Engin Can Ural’dan aldığını ifade etti. Can, ilk klibini sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan “En Büyük Aşkım” isimli şarkıya çektiğini söylerken, ikinci klibinin de “Hayat”a geldiğinin müjdesini verdi.
Hakan Ural’ın “Televizyon programı yapmayı düşünüyor musun?” sorusuna ise, “Özgürce müzik yapabileceğim bir format olursa düşünürüm” diyerek cevap verdi. Usta sanatçı, Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ilgili de açıklama da bulundu. Sibel Can, Beyrut’a destek için, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların da içinde bulunduğu bir projede yer alacağını duyurdu.