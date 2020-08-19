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"Sibel Can,"Hayat"ı sevenleriyle buluşturdu!"

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:23 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 13:26

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına ünlü isim Sibel Can telefonla bağlanarak yeni albümünü anlattı.


Pandemi sürecinde çıkarmış olduğu albümünden bahseden şarkıcı, önlemlere dikkat ederek çalıştıklarını belirtti. Sevenlerinden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Sibel Can, en büyük desteği oğlu Engin Can Ural’dan aldığını ifade etti. Can, ilk klibini sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan “En Büyük Aşkım” isimli şarkıya çektiğini söylerken, ikinci klibinin de “Hayat”a geldiğinin müjdesini verdi. 
 
Hakan Ural’ın “Televizyon programı yapmayı düşünüyor musun?” sorusuna ise, “Özgürce müzik yapabileceğim bir format olursa düşünürüm” diyerek cevap verdi.  Usta sanatçı, Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ilgili de açıklama da bulundu. Sibel Can, Beyrut’a destek için, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların da içinde bulunduğu bir projede yer alacağını duyurdu.
 

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