Pandemi sürecinde çıkarmış olduğu albümünden bahseden şarkıcı, önlemlere dikkat ederek çalıştıklarını belirtti. Sevenlerinden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Sibel Can , en büyük desteği oğlu Engin Can Ural’dan aldığını ifade etti. Can, ilk klibini sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan “En Büyük Aşkım” isimli şarkıya çektiğini söylerken, ikinci klibinin de “Hayat”a geldiğinin müjdesini verdi.