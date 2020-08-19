"Sibel Can,"Hayat"ı sevenleriyle buluşturdu!"

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına ünlü isim Sibel Can telefonla bağlanarak yeni albümünü anlattı.

