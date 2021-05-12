12 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,1940 1.06
USD 8,4230 1.73 ALTIN 493,110 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

'SGK'da prostat raporu krizi' haberlerine yalanlama

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:12 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 20:12

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prostat tedavisi sürecine ilişkin medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


"SGK'da prostat krizi" haberlerine ilişkin, SGK'den yapılan yazılı  açıklamada, "Haberlerde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere  hastanelerde yoğunluk oluşturacağı, tedavilerinin eksik yapılacağı ve vatandaşa  ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
 
Hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ve olası suistimallerin  önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçların etki  mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların  birlikte reçete edilmesine sınırlama getirildiği belirtildi.
 
Aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte  reçete edilmesinde herhangi bir engel olmayacağı vurgulandı.
 
Prostat ilaçlarına ilişkin rapor düzenleme yetkisinin konunun uzmanı  olan üroloji hekimlerine verileceği, ancak ilaçların eskiden olduğu gibi yine tüm  branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilmeye devam edeceği ifade edildi.
 
Açıklamada, düzenlemeden önceki raporların Kovid-19 dolayısıyla ikinci  bir talimata kadar geçerli olacağı, hastaların bu süreçte yeni rapor almalarına  gerek olmayacağı ve ellerindeki raporlarla ilaçlarını almaya devam edebileceği  aktarıldı.
 
Bu arada, yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında  damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde  kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotiklerin kullanım süresinin 10 gün  ile sınırlandırıldığı bildirildi. Söz konusu antibiyotiklerin, 10 günlük sürenin  sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye  devam edilmesinin de mümkün olacağı duyuruldu.
 
İlaçların aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek  fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri gibi yan etkileriyle yatarak tedavide  geçen kullanım miktarları da göz önüne alındığında, 10 günlük sürenin sonunda  tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirebileceği kaydedildi.

ETİKETLER

Sosyal Güvenlik Kurumu medya prostat tedavisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.