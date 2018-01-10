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"Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye teklif ettik"

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 22:52 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 22:56

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, "Sevakin Projesini Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." dedi.


Sudan'ın Eş-şuruk kanalının haberine göre, Bakan Ebu Zeyd’in, Birleşik  Arap Emirlikleri'ndeki Şarika Emiri Sultan Bin Muhammed El Kasımi'ye, geçen  yıllarda Sevakin'de turistik kent kurma projesinin sunulduğu belirtildi.
 
Emir Kasımi'nin tarihi mirasa tutkun olduğunu belirten Ebu Zeyd,  yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına dikkati çekerek, "Sevakin Projesi'ni  Türkiye'den önce BAE’ye sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında  ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.
 
  Bakan Ebu Zeyd, Türkiye ve Sudan arasındaki Sevakin Adası  Anlaşması'nın da turizm geliştirme projesi olduğunun altını çizdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında  ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye  bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.
 
 Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve  Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.
 
Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı  limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli  eserler bulunuyor.
 
Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla  2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile  gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)    tarafından restore edildi.
 
Öte yandan 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyonu  konusundaki çalışmalar devam ediyor.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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BAE Sudan Sevakin Projesi
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