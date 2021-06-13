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"Set ortamımız harika"

13 Haziran 2021 Pazar - 14:23 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 14:23

ATV’de yakında başlayacak olan Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, 'Harika bir set ortamı var. Canlandırdığım Ayşe karakterini izleyicinin çok seveceğini düşünüyorum.' diye konuştu.


Yakında ATV ekranında izleyiciyle buluşacak olan Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, önceki gün çekimlerin gerçekleştiği Hatay'dan İstanbul'a geldi. Güzel oyuncu, "Birkaç günlük iznimiz vardı bende İstanbul'daki işlerimi halletmek için kısa süreliğine buraya geldim" dedi.
 
EKİBİMİZ ÇOK GÜZEL
 
İzleyiciyle buluşacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Tanrısevsin, şöyle konuştu: "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok kaliteli oyuncular ve harika bir set ortamı var. Ayşe karakterini canlandırıyorum. İzleyicinin de onu çok seveceğini düşünüyorum. Çok yakında ekranlarda olacağız." 
 

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