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"Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum"

06 Ocak 2021 Çarşamba - 15:06 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 15:06

Şarkıcı Ceylan Ertem, verdiği online konserde Serdar Ortaç'ı eleştirdi.


Ceylan Ertem, "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarihe iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" dedi.
 

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