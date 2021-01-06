Ceylan Ertem, "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarihe iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" dedi.
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- "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum"
"Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum"
06 Ocak 2021 Çarşamba - 15:06 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 15:06