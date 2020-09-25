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'Seni tarifsiz özlüyorum'

'Seni tarifsiz özlüyorum' Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 17 Nisan’da hayatını kaybetmişti.
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