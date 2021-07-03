'Seni o kafadan kurtardım'

Serkay Tütüncü, izleyicilerin "Survivor" sayesinde tanıdığı bir isim. Yarışma boyunca herkesin sempatisini kazanan ve finale kalan Serkay Tütüncü şampiyon olamadı ama uzun vadede kazanan o oldu. Uzun zamandır hayalini kurduğu oyunculuk için İstanbul'a taşınan ünlü isim, birçok dizide oynadı. Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan'la da aşk yaşamaya başladı.

Mutlu çift, birlikte Ege tatiline çıktı. Bugünlerde Alaçatı taraflarından eğlenceli paylaşımlar yapan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, son dönemin en gözde çiftlerinden birine dönüştü. Ne var ki, Serkay Tütüncü eğlenceye kısa bir "kahramanlık" molası verdi.