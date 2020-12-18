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'Senden İyi Yok'ta İlhan Mansız sürprizi

18 Aralık 2020 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 11:22

teve2’nin, sunuculuğunu Çağan Atakan Arslan'ın yaptığı, 'Senden İyi Yok'a, bu hafta eski milli futbolcu İlhan Mansız konuk oluyor.


Yapımcılığını 93 Medya’nın üstlendiği 'Senden İyi Yok' programında, Avatar Atakan alanında en başarılı sporcuları her hafta konuk olarak ağırlıyor ve onlarla üç raunttan oluşan eğlenceli mücadeleler gerçekleştiriyor. 2002 yılında A Milli Futbol Takım forması altında attığı gol ile ülkemizi Dünya Kupası’nda yarı finale yükselten İlhan Mansız'ı, programda heyecan dolu üç farklı mücadele bekliyor.
 
İlk oyun; İlhan Mansız’ın alanı olan futbol ile ilgili bir mücadele olurken, ikinci oyun olarak ise izleyiciyi özel bir dövüş karşılaşması bekliyor.Sosyal medyada oldukça ilgi gören programda final oyununun ise ne olacağı izleyenler tarafından merak ediliyor.
 
İlhan Mansız ile samimi bir sohbetin ve aksiyon dolu oyunların bulunduğu ‘Senden İyi Yok’, yeni bölümü ile 20 Aralık Pazar günü saat 14:00’te teve2’de.
 
 

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