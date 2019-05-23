'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı!

Antalya'da 'sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyen Tali Yüksel Y. ile eşi Öznur Y.'nin tutuklu yargılandığı davada, şikayetçi E.O., sanık Tali Yüksel Y. ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu 4 CD'yi mahkemeye delil olarak sundu.

'Birçok kişiden haksız kazanç sağlamak', 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' iddialarıyla 24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tali Yüksel Y. ve 'dini duyguları istismar' iddiasıyla 7 yıl hapsi talep edilen eşi Öznur Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

'SENİ KİMSEYE YAR ETMEYECEĞİM'

Duruşmada söz verilen sanık Tali Yüksel Y. komplo, oyun ve tiyatronun içinde olduklarını iddia etti. Bu komplo ve oyunun cezaevinde kalması için kurgulandığını savunan Y. 2 milyon lirasını aldığı ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen müşteki E.O.'nun, kendisine 'Seni kimseye yar etmeyeceğim. Senin karının ne mal olduğunu göstereceğim' mesajlarını gönderdiğini ileri sürdü.

Bu mesajları sildiği için pişman olduğunu belirten Y., "Keşke ses kaydı alsaydım. '70 gün içinde eşinden boşanırsan seni şikayet etmeyeceğim' demişti. Eşim suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Bir tek bu konuda vicdan azabı çekiyorum" dedi. Tali Yüksel Y., aleyhinde tanıklık yapanların akraba olduğunu ve kendisine kurulan komplonun parçası oldukları için benzer ifadeler verdiklerini de iddia etti.

4 CD'Yİ DELİL OLARAK SUNDU

Duruşmaya katılan müştekilerden E.O., sanık Tali Yüksel Y. ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu 4 CD'yi mahkemeye delil olarak sundu. Y., kayıttaki sesin kendisine ait olmadığını, avukatı ise montajlanmış olabileceğini savundu.

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