'Sen gidersen kız kardeşini alırım!' Genç kadının kan donduran hikayesi

Mithat Topal’ın 13 yaşındayken kaçırdığı Şilan Topal’ın İstanbul’da başlayan, Bingöl’de eziyetlerle devam eden ve canını kurtarmak için neredeyse il il Türkiye’yi dolaştığı kâbusunun izleri dava dosyalarında ortaya çıktı.

Şilan Narman İstanbul ’da yaşıyordu. Henüz 13’ünde hemşehrisi Mithat Topal’la tanıştı, arkadaş oldu. Mithat Topal aralarında geçenleri bahane ederek Şilan’ı “5 ağabeyin var. Yaşadıklarımızı anlatırım” diyerek tehdit etti ve Bingöl’e götürdü. Şilan’ın ailesi şikâyetçi olunca, Mithat Topal Bingöl’de bir köye saklandı ve çobanlık yapmaya başladı. İki ailenin arası zamanla düzeldi, Mithat Topal ile Şilan evlendi. Ailelerin arası düzelse de Şilan ile Mithat Topal’ın arası hiç düzelmedi.

SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mithat Topal sudan bahanelerle defalarca Şilan’ı öldüresiye dövdü. Her seferinde başka bir bahanesi vardı. Kimi zaman ‘Neden dışarı çıktın?’, kimi zaman ‘Sürünün yönünü çeviremedin’ oldu. Şiddetin dozu zaman zaman o kadar arttı ki, Şilan günlerce yürüyemedi ancak yine de ne bir hastane , ne bir doktor yüzü gördü. Çocuğu olursa değişeceğini düşündüğü Mithat Topal, hamileliği döneminde bile eziyetlerini sürdürdü.

İddiaya göre uyuşturucu kullanmaktan ceza alan Mithat Topal bu olayın ardından iyice agresifleşti. Şilan’ı çamaşır ipiyle bağlayıp kafasına poşet geçirdi, açıkta kalan ayaklarına ve kafasına basarak eziyet etti. Şilan ertesi gün darp raporu alarak Mithat Topal’dan şikâyetçi oldu ancak birkaç gün sonra şikâyetini geri çekti. Dayak sürünce bu kez ikinci kez şikâyetçi oldu. Mahkeme Mithat Topal’ın mahkumiyetine karar verdi. Şilan bu dönemde Bingöl’den kaçtı, kadın sığınma evine gitti. Ancak İstanbul’da, Bilecik ’te nereye gitse Mithat Topal bir şekilde izini buldu. Tehditlerini sürdürdü. Mithat Topal, “Sen gidersen kız kardeşini alırım. Zaten 18’i geçtin, daha gencini bulmam lazım. Evinizi dinamitle patlatırım” diye mesajlar atıyordu. Şilan Topal eşine boşanma davası açtı, çocuğunun velayeti ve 100 bin lira tazminat istedi.

ELEKTRONİK KELEPÇE OLSA DA KAÇIRDI

Mahkeme Şilan’ın şiddet iddialarıyla ilgili Mithat Topal’a elektronik kelepçe takılmasına ve eşine 950 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi. Ancak Mithat Topal 10 Eylül günü ayağında kelepçe olduğu halde Şilan’ı kaçırdı. Şilan polisin operasyonuyla kurtarıldı. Şimdi bilinmeyen bir yerde, bu kâbusun bitmesini bekliyor.