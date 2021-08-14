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'Sel bölgesinde 250-300 ceset' iddiasına flaş açıklama! Kastamonu ve Sinop'ta son durum...

'Sel bölgesinde 250-300 ceset' iddiasına flaş açıklama! Kastamonu ve Sinop'ta son durum... Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı bölgeden acı haber geldi. AFAD, Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Afet bölgesinde "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönündeki iddialarla ilgili Kastamonu Valiliği'nden açıklama geldi.
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