‘Seksi olduğumu hiç düşünmedim’

‘Temel İçgüdü’ filmiyle dünya çapında seks sembolü olan Sharon Stone yıllar sonra itiraf etti: “Seks ilaheliği üzerinden atması zor bir unvan. Çünkü ben kendimi hiç böyle hissetmedim”

ABD’li oyuncu Sharon Stone 1992 yapımı erotik gerilim filmi “Temel İçgüdü”deki Catherine Tramell rolüyle tüm dünyada bir seks ikonu haline geldi. “Temel İçgüdü” ile Hollywood efsaneleri arasındaki yerini de alan Sharon Stone, zaman zaman üstün zekâsıyla da haberlere konu oldu. Ama seks ilaheliği, zekâsının hep önüne geçti. Başından iki nikâh geçen oyuncu bu evliliklerinden birini Michael Greenburg (1984 - 1987), diğerini ise gazeteci Phil Bronstein (1998-2004) ile yaptı. 2005 yılında Türk TV dizisi “Kurtlar Vadisi”nde rol alarak Türkiye’de de heyecan yaratan Sharon Stone, şimdi 62 yaşında ve zaman zaman geçmişiyle hesaplaşıyor.

‘Taşıması zor bir durum’

Oyuncu “Closer Weekly” dergisine de şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Stone, “Seks sembolü olmak benim için üzerinden atması ve taşıması zor bir unvan. Çünkü ben asla seksi olduğumu düşünmedim. Aslında Marilyn Monroe de izleyiciler öyle görmek istediği için bir seks sembolüne dönüşmüştü” dedi.

Evlatlık üç oğlu olan yıldız, kalbinin boş olmasıyla ilgili de “Aşk hayatım artık bir komediden ibaret. Öyle ki telefonumdaki çöpçatanlık uygulamasına bir aday çıkması için profilimi yazmıştım. Ama sonra sildim. Çünkü kafalardaki imaj nedeniyle kimse profilin bana ait olduğuna inanmadı” diye konuştu.