Proje ile, o şehri en iyi bilen, o şehirde yaşayanlarla şehrin meydanlarında bir araya gelecek ve ilk etapta Bursa ve Van şehirlerine gidecek olan “Şehrim 2023” otobüsleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’dan yarın yolcu edilecek. Otobüslerin yola çıkmasıyla, eş zamanlı olarak web tabanı ve mobil uygulama aracılığıyla şehre yönelik görüş ve önerilerin alındığı anket çalışması da ulusal ve uluslararası erişime açılmış olacak.
'Şehrim 2023' otobüsleri kadim şehirlere doğru yola çıkıyor
08 Mart 2018 Perşembe - 20:40 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 20:40