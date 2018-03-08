'Şehrim 2023' otobüsleri kadim şehirlere doğru yola çıkıyor

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başlıyor.

