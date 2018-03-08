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'Şehrim 2023' otobüsleri kadim şehirlere doğru yola çıkıyor

08 Mart 2018 Perşembe - 20:40 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 20:40

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başlıyor.


Proje ile, o şehri en iyi bilen, o şehirde yaşayanlarla şehrin meydanlarında bir araya gelecek ve ilk etapta Bursa ve Van şehirlerine gidecek olan “Şehrim 2023” otobüsleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’dan yarın yolcu edilecek. Otobüslerin yola çıkmasıyla, eş zamanlı olarak web tabanı ve mobil uygulama aracılığıyla şehre yönelik görüş ve önerilerin alındığı anket çalışması da ulusal ve uluslararası erişime açılmış olacak.
 

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