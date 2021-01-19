'Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine gelecek isim belli oldu!

Star TV'de yayınlanan ‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle ‘Nare’ karakterine veda etti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

“Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere…”

YENİ BAŞROL TUBA BÜYÜKÜSTÜN