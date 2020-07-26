‘Saygı evliliğin temel taşı’

Yeliz-Mehmet Okur çifti, 16 yıllık mutlu evlilik sırlarını MAG dergisine anlattı. Eski model, “Her ailede olduğu gibi, bizde de anlaşmaya varamadığımız ya da tartıştığımız durumlar yaşanabiliyor. Ama bizim başarabildiğimiz en iyi şeyin her seferinde bir tarafın alttan alabilmesi olduğunu düşünüyorum. Saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü evliliğin temel taşlarıdır. Bunlardan biri eksilirse çatırdar” dedi.

Basketbolcu, “Yeliz; duygusal, şefkatli, sevdiklerine değer veren ama biraz da kontrolü seven biri... Fakat benim için en önemlisi çok iyi bir anne ve eş olması” diye konuştu. Yeliz Okur ise, “Çocuklarına ve ailesine değer veren, işine tutkuyla bağlı, evcimen, çabuk sinirlenip hemen yumuşayan dürüst ve doğru bildiklerinin koşulsuz-çıkarsız arkasında duran kişiliğe sahip” diyerek, eski basketbolcuyu tanımladı.