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"Sayemde yakışıklı çıktı"

"Sayemde yakışıklı çıktı" Ebru Şancı 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturdu.
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