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"Savaş suçu işleyenler hesabını verecek"

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 20:03 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 20:03

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'da muhtemelen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini belirterek, sorumluların yargılanmaktan kaçamayacağını söyledi.


Hüseyin, İngiltere'nin çağrısı üzerine Doğu Guta'daki insani krizi  görüşmek üzere toplanan BM İnsan Hakları Konseyinin "acil oturumunda" yaptığı  konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın  duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'ya yönelik hava saldırıları ve  bombardımanın devam ettiğine dikkati çekti.
 
Esed rejiminin saldırılarını sürdürdüğünü belirten Hüseyin, "Doğu  Guta'da muhtemelen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işleniyor." dedi.
 
Hüseyin, sivillerin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu suçların failleri  tespit edildiklerini bilmek zorunda. Yargılanmaları için dosyaları oluşturuluyor  ve yaptıklarına karşı sorumlu tutulacaklardır." ifadelerini kullandı.
 
Doğu Guta'da savaş suçu işleyenlerin mutlaka hesap vereceğini  vurgulayan Hüseyin, "Bosna Kasabı" Ratko Mladic'in, Lahey'deki Eski Yugoslavya  Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş  kanunlarını ihlal etmekten müebbet hapse mahkum edilmesini buna örnek gösterdi.
 
Hüseyin, "Suriye, Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmelidir.  Adaleti köstekleme ve bu suçluları korumaya yönelik girişimler utanç verici."  dedi.
 
İngiltere'nin karar tasarısı pazartesi sabah oylanacak
 
Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda",  İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten  sonra pazartesi sabah oylanacak.
 
Tasarıda, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları  "derhal durdurması" ve son dönemde bölgeye yapılan saldırıların kapsamlı şekilde  araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması isteniyor.
 
Edinilen bilgiye göre tasarıda ayrıca Suriye'deki savaş suçu ve  insanlığa karşı işlenen suçların (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma  Komisyonu tarafından araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiği  vurgulanıyor.

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