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'Savaş başlasın' deyip herkesi şoke etti: Vurun, öldürün...

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:50 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 23:50

Antalya'da, aralarında kızların da olduğu bir grup genç, kısıtlamayı ihlal edip, sokak ortasında kavga etti. Gençlerin uçan tekme ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüyü çeken kişinin, "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" sözleri şaşkınlık yarattı.


Kavga, Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle arasında kızların da bulunduğu bir grup genç, sokakta kavga etmeye başladı. Kısıtlamayı ihlal eden gençler birbirlerine uçan tekme, yumruk ve sopayla saldırırken, 2 genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmakta başarılı olamayan kızlardan biri grup içerisindeki erkeklerden biri tarafından darbedilirken, diğeri de bir erkeğe vurmaya başladı.
 
SÖZLERİ PES DEDİRTTİ
 
Sinirli ve öfkeli gençlerin kavga anlarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi ise "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" şeklinde sözler söylediği duyuldu.
 
Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerini izleyenler hem kapanma döneminde yaşanan kavgaya hem de görüntüleri çeken kişinin söylemlerine tepki gösterdi.
 

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