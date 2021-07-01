'Şarkının geliriyle şiddet gören kadınlara destek olacağız'

Çiğdem Batur, kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık projesine imza attı. Oyuncu, Barış Manço’nun 'Lambaya Püf De' şarkısını sözlerini değiştirerek yorumladı. Şarkı, Moko Yapım etiketiyle yayınlandı.

'Lambaya Püf De'nin sözlerini de yazan Çiğdem Batur, “Amacımız, şiddet gören kadınların sesi olmak. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili başka projelerimiz de olacak” dedi.