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'Sarar' soyguncuları sınırda yakalandı

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 23:04 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 23:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin alındığı soyguna ilişkin, "Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık." dedi.


Bakan Soylu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir  Belediyesi özel güvenlik görevlileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
 
Burada yaptığı konuşmada, iki gün önce Eskişehir'de Sarar Şirketler  Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın evinde meydana gelen soyguna  değinen Soylu, şunları söyledi:
 
"Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine, 3-4 kar  maskeli hırsızın girmesiyle, eşi ile beraber elleri bağlanarak, kasaları  soyularak ve biraz da darbedilerek, hırsızlar oradan kaçtılar, gittiler.  Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat  geçmeden... Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce  Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan  Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık."

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