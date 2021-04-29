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'Sanatçıları Ozan Çolakoğlu seçiyor'

29 Nisan 2021 Perşembe - 10:35 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:36

Popçu Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent’te stüdyoda görüntülendi.


'Best of Serdar Ortaç' albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Serdar Ortaç, “Ozan Çolakoğlu 22 tane şarkı seçti, sanatçıları da o belirliyor. İrem Derici, Seçil Gür, Gülşen gibi şarkıcılar olacak” dedi.
 
Gülben Ergen, aldığı kripto paranın düşmesiyle ilgili, "Sormayın, tepetaklak olduk" demişti. Muhabirlerin "Gülben Hanım kripto para dünyasına girerek para kaybettiğini söyledi. Siz oynuyor musunuz?" sorusuna şarkıcının sevgilisi Seçil Gür, "Hayır oynamıyor" cevabını verdi.
 
Mesut Yılmaz/Milliyet

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