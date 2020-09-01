"Salgın var" diye ilaçlar ihmal edilmemeli

Salgın döneminde romatizma hastalarının herkes gibi endişe içinde olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, “Evvela çok iyi korunmaları gerekiyor. Çünkü hem hastalıkları, hem de kullandıkları ilaçlar bağışıklık sistemini düşürebiliyor. Bunun için herkesin uyduğu maske, mesafe ve el hijyeni gibi temel kurallara gerçekten çok iyi uymaları gerekiyor. Belki herkesten de fazla. İkincisi ilaçlarımızı kullanalım mı kullanmayalım mı tedirginliği var. Çünkü ilaçların arasında kortizonlar ve bağışıklık sistemini etkileyebilecek ilaçlar var. Hastalarda 'biz bunları alırsak daha kolay korona virüs olabiliriz keselim mi, devam edelim mi' tedirginliği var. Bu sebeple de pek çok hasta doktoruna sormadan ilaçlarını kesiyor. Biz hastalarımıza kullanmakta oldukları ilaçlara mutlaka devam etmelerini öneriyoruz. Doktoruyla danışarak ve doktoru uygun görürse değiştirilecek ilaçlar varsa değiştirilebilir veya dozları belki azaltılabilir. Hasta çok rahatsa doz aralıkları uzatılabilir. Ama ilaç kesmek yapabilecekleri en riskli hareketlerden biridir. Çünkü romatizma aktifleşirse, vermekte olduğumuz ilaçlardan çok daha fazlasını ve belki de çok fazla dozlarda vermek zorunda kalabiliyoruz. Unutmamalıyız ki hastalık aktifleşmesinde bağışıklık sisteminde de daha ciddi bozulmalar meydana geliyor. Bu yüzden lütfen ilaçlarımızı kesmeyelim” dedi.

Kesmeyi düşünmek bir yana aksine, hastalık durumu gerektiriyorsa dozu artırmak, hatta yeni ilaçları da eklemek gerekebileceğini belirten Uzm. Dr. Şimşek, ’’Şüpheli bir temas olup hasta karantinaya alındığında ise yine doktoruyla temas kurulmalı ve mümkünse hastayı izleyen doktorun önerileri doğrultusunda bazı ilaçları düzenlenmeli veya kesilmelidir. Pek çok hastamız kortizon kullanıyor ve kortizondan çok korkuyor. Bu nedenle birden bire bırakabiliyorlar. Ancak kortizonu bıraktıklarında daha riskli bir durum oluşturuyorlar. Biz çoğu enfeksiyonda kortizonu bıraktırmadığımız gibi dozunu bile artırdığımız oluyor" diye konuştu.