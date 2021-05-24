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'Sahte bankacı' çetesi operasyonu! 3 milyon TL dolandırmışlar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 11:13

Kocaeli merkezli operasyonda telefonla aradıkları 30 kişiye kendilerini bankacı olarak tanıtarak 3 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen 19 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla arayıp, kendilerini bankacı olarak tanıtarak 30 kişiyi dolandıran şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.
 
Yapılan takibin ardından 19 şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, önceki gün Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.
 
Çetenin bugüne kadar yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 
 
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Kocaeli bankacı çete
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