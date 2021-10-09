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"Sağlıkta şiddet" raporu açıklandı!

09 Ekim 2021 Cumartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 17:14

Sağlık-Sen eylül ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıkladı - Rapora göre, geçen ay yaşanan 15 şiddet olayında 24 sağlık çalışanı mağdur oldu - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: - "Kamunun hiçbir yerinde sağlık birimlerindeki kadar şiddet olayı yaşanmıyor. Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla ekstra uygulamalar devreye sokulmalıdır"


Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası  (Sağlık-Sen), eylül ayında sağlık emekçilerine yönelik 15 şiddet olayında 24  çalışanın mağdur olduğunu bildirdi.

Eylül ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu duyuran sendikadan  yapılan açıklamada, sağlıkta şiddetin zaman, zemin ve kurban ayrımı olmadan  ilerleyişini kararlılıkla sürdürdüğü, bu durumun sağlık çalışanlarını daha çok  endişelendirdiği ve meslekten soğuttuğu belirtildi.

Olay bazlı tepki ve yaklaşımların meselenin kökten çözümüne katkı  sağlamadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığını bir defa daha önleyici, caydırıcı ve engelleyici  adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu adımların başında ise silah, bıçak ve benzeri  yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişlere son verilmesi olmalıdır. Hastanelere  giriş anından itibaren şiddet konusunda hassasiyet oluşturucu çarpıcı görsel ve  videolara uygun ortamlarda yer verilmelidir."

"24 sağlık çalışanı mağdur oldu"

Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik 15 şiddet vakası yaşandığı,  25 saldırganın yer aldığı bu vakalar nedeniyle 24 sağlık çalışanının mağdur  olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Eylülde yaşanan şiddet vakalarının 3'ü hastalardan, 5'i ise hasta ve  hasta yakınları tarafından vuku buldu. 5 olaya magandalar sebebiyet verirken 2  olayı ise idareciler gerçekleştirdi. Şiddet olaylarının 13'ü hem sözlü hem fiili,  biri sözlü, biri ise mobbing olarak cereyan etti. 15 vakanın 10'u hastanelerde  yaşanırken 4'ü sahada, biri ise aile sağlığı merkezinde gerçekleşti."

Şiddet olaylarından en çok etkilenen kesimin doktorlar ve güvenlik  görevlileri olduğuna işaret edilerek, 6 doktor, 6 güvenlik görevlisi, 4 acil tıp  teknisyeni ve 3 hemşire ile 5'i farklı pozisyonlarda görev yapan sağlık  çalışanının mağduriyet yaşadığı, mağdurların 4'ünün kadın, 20'sinin erkek olduğu  bildirildi.

Şiddet olaylarına sebebiyet veren 25 saldırgandan 9'u hakkında  herhangi bir işlem yapılmadığı, 11'inin gözaltına alındıktan sonra serbest  bırakıldığı kaydedildi.

Saldırganlardan 3'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli işlem  başlatıldığı, biri için de arama kararı çıkarıldığı belirtildi.

 "Yükümlülük idareye aittir"

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, mevcut  yasa ve uygulamaların şiddeti önlemeye yetersiz kaldığını belirtti.

Yargı kararlarının şiddet olaylarında caydırıcı bir rol oynamadığını  ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Bir kurumda çalışanların emniyeti, o kurumu sevk ve idare edenlerin  sorumluluğundadır. En alttan en tepeye sağlık idaresi, çalışanlarının emniyetini  sağlamakla yükümlüdür. Kamunun hiçbir yerinde sağlık birimlerindeki kadar şiddet  olayı yaşanmıyor. O halde sağlıkta şiddeti önleme amacıyla ekstra uygulamalar  devreye sokulmalıdır. Sağlık çalışanlarının şiddetle mücadele yükümlülüğü  bulunmuyor. Bu yükümlülük idareye aittir. İdareyi yükümlülüğünü bir an önce  yerine getirmeye davet ediyoruz."

 

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