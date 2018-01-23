Royal United Services Enstitüsü'de konuşma yapan İngiliz komutan Carter, Suriyesavaşında Rus ordusunun hem savaş deneyimi geçirdiğini hem de uzun menzilli füze denemeleri yaptığını aktardı.

"Rusya güvenliğimizi tehdit ediyor"

Sir Nick Carter: *"Rusya beklediğimiz ve düşündüğümüzden daha yakın bir tarihte düşmanlık başlatabilir ve bu bizim için gerçekten kaygı verici bir durum. Büyük ihtimalle, NATO anlaşmasının beşinci maddesini etkisiz hale getirme çabası içerisindeler, bu bizim savunmamızı ve güvenliğimizi sağlayan yapıyı tehdit ediyor."*

İngiltere'de üst düzey askeri bir kaynak, “Silahlı kuvvetler öylesine kısıtlandı ki İngiliz vatandaşlarını korumak için iki yakayı bir araya zor getiriyor ve bu hükümetin savunma bütçesini kısıtlamasının doğrudan bir sonucu” diye konuştu

İngiltere'de hükümetin savunma alınına ayırdığı bütçe gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine tekabül ediyor bazı milletvekilleri de bu orananın yüzde 3 çıkmasını istiyor.

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