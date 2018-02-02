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'Rihanna'yı ülkemizde istemiyoruz!'

02 Şubat 2018 Cuma - 10:12 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 10:12

Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri ortak bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride, ABD'li pop şarkıcısı Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemedikleri açıklandı


Senagal'de 30 STK'nin temsilcileri, yayımladıkları ortak bildiride yarın başkent Dakar’da düzenlenecek Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna’yı ülkede istemediklerini ilan etti.
 
Habertürk'ün haberine göre; yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna’nın Senegal’in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.
 
Bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz." ifadeleri kullanıldı.
 
Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor.
 
Temmuz ayında Macron ile Paris’te görüşen Rihanna, Afrika’da bir faaliyete imza atacaklarını duyurmuştu.
 
Şarkıcı Rihanna, 24 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'dan eğitim için fon ayırmasını istemişti.

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denegal rihanna dakar
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