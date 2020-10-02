Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Sarnıç, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili “Rezillik”, “Bu rezillik artık sınırları aştı” gibi yüzlerce yorum yapıldı.