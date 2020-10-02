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'Rezillik artık sınırları aştı'
Emre Aşık’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasının ardından Yağmur Sarnıç da Aşık’a yanıt verdi.
Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Sarnıç, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili “Rezillik”, “Bu rezillik artık sınırları aştı” gibi yüzlerce yorum yapıldı.
Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Sarnıç, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili “Rezillik”, “Bu rezillik artık sınırları aştı” gibi yüzlerce yorum yapıldı.